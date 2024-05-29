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Jorge Jesus 1 yıl daha Al Hilal'de

ahaber.com.tr İHA
Giriş Tarihi: 29.05.2024
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Jorge Jesus 1 yıl daha Al Hilal’de

Suudi Arabistan ekibi Al Hilal, Jorge Jesus'un sözleşmesinin 1 yıl daha uzatıldığını açıkladı.

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