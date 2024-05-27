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İspanya'nın EURO 2024 aday kadrosu açıklandı

Yavuz Topal
Giriş Tarihi: 27.05.2024
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İspanya’nın EURO 2024 aday kadrosu açıklandı

İspanya Milli Takımı'nın 14 Haziran-14 Temmuz'da Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenecek 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) aday kadrosu açıklandı.

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