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Plak Atışları Avrupa Şampiyonası sona erdi

Yavuz Topal ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 26.05.2024
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Plak Atışları Avrupa Şampiyonası sona erdi

Son dakika haberine İtalya'da düzenlenen Plak Atışları Avrupa Şampiyonası sona erdi. Organizasyonu 1 altın, 2 gümüş ve 2 bronz olmak üzere 5 madalyayla tamamlayan milli takımda ayrıca milli sporcu Rümeysa Pelin Kaya, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na kota elde etti.

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