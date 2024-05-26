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F1 Monako Grand Prix'sini Leclerc kazandı

ahaber.com.tr AA
Giriş Tarihi: 26.05.2024
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F1 Monako Grand Prix’sini Leclerc kazandı

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 8. etabı Monako Grand Prix’sini Ferrari pilotu Charles Leclerc kazandı. Mclaren'in Avustralyalı pilotu Oscar Piastri, liderin 7.152 saniye gerisinde ikinci, Ferrari'den Carlos Sainz ise 7.585 saniye farkla üçüncü oldu.

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