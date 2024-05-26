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Milli kanocular Slovakya’da 8 madalya kazandı

ahaber.com.tr AA
Giriş Tarihi: 26.05.2024
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Milli kanocular Slovakya’da 8 madalya kazandı

Türk sporcular, 37. Uluslararası Bratislava Durgunsu Kano Yarışları'nda 3'ü altın, 8 madalya kazandı.

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