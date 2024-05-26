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Fenerbahçe Beko THY EuroLeague'de dördüncü sırada tamamladı

ahaber.com.tr DHA
Giriş Tarihi: 26.05.2024 Güncelleme Tarihi: 26.05.2024
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Fenerbahçe Beko THY EuroLeague’de dördüncü sırada tamamladı

THY EuroLeague üçüncülük maçında Fenerbahçe Beko - Olympiakos’a 87 - 84 mağlup olarak organizasyonu 4’üncü sırada tamamladı.

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