25 Mayıs 2024, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

CANLI | 52 Orduspor FK-Elazığspor

Giriş Tarihi: 25.05.2024
ABONE OL
CANLI | 52 Orduspor FK-Elazığspor

52 Orduspor FK ile Elazığspor 2024 3. Lig Playoffları final maçında karşı karşıya geliyor. Maçı canlı olarak ahaber.com.tr ve A Spor'dan izleyebilirsiniz.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör