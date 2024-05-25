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Ergin Ataman Galatasaray'a şampiyonluk maçında başarılar diledi

ahaber.com.tr İHA
Giriş Tarihi: 25.05.2024
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Ergin Ataman Galatasaray’a şampiyonluk maçında başarılar diledi

Panatinaikos koçu Ergin Ataman, rakibi Real Madrid'in koçuyla beraber düzenledikleri basın toplantısında, Fenerbahçe Beko elendikten sonra, Turkish Airlines Euro League Final Four'unda Türkiye'yi temsil eden tek Türk'ün kendisi olduğunu açıkladı. Ataman ayrıca Galatasaray'a ve Okan Buruk'a son şampiyonluk maçında başarılar diledi.

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