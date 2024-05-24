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Milli motokrosçular, hafta sonu Bosna Hersek ve Yunanistan'da yarışacak

Yavuz Topal ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 24.05.2024
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Milli motokrosçular, hafta sonu Bosna Hersek ve Yunanistan’da yarışacak

Milli motokrosçular, hafta sonu Bosna Hersek'te BMU Motokros Şampiyonası'nın üçüncü ayağında ve Yunanistan'da da Avrupa Ralli Kupası'nın ikinci ayağında mücadele edecek.

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