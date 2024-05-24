Fenerbahçe'den Kerem Aktürkoğlu açıklaması! "Şikayet başvurusunda bulunulmuştur"

Kerem Aktürkoğlu açıklamasında, ''Galatasaray taraftarına hak ettiği şampiyonluğu bir hafta öncesinden yaşatamadığımız için üzgünüz. Evimizde, taraftarımızla birlikte, tıpkı geçen sezonki gibi bir final yapmak istiyorduk; ama olmadı.

Maalesef bu iniş ve çıkışlar, mutluluklar ve hayal kırıklıkları, hayatın kendisi.