Fenerbahçe'den Kerem Aktürkoğlu açıklaması! "Şikayet başvurusunda bulunulmuştur"
Son dakika... Fenerbahçe Kulübü derbi sonrasındaki görüntüler nedeniyle Kerem Aktürkoğlu hakkında TFF'ye başvuruda bulundu. Fenerbahçe tarafından yapılan açıklamada, "Kerem Aktürkoğlu'nun soyunma odası koridorlarında sarf etmiş olduğu hakaretler dolayısıyla bugün TFF Disiplin Müfettişliği'ne şikayet başvurusunda bulunulmuştur." ifadelerine yer verildi.
Son dakika... Fenerbahçe Kulübü derbi sonrasındaki görüntüler nedeniyle Kerem Aktürkoğlu hakkında TFF'ye başvuruda bulundu.
Fenerbahçe tarafından yapılan açıklamada, "19 Mayıs 2024 Pazar günü deplasmanda Galatasaray ile oynadığımız maçın ardından rakip takım oyuncusu Kerem Aktürkoğlu'nun soyunma odası koridorlarında sarf etmiş olduğu hakaretler dolayısıyla bugün TFF Disiplin Müfettişliği'ne şikayet başvurusunda bulunulmuştur." ifadelerine yer verildi.
NE OLMUŞTU?
Mücadele sonrası stadı terk ederken gergin olduğu gözüken Kerem Aktürkoğlu, "Korkak herif" diyerek stattan ayrılırken sosyal medyadan yaptığı bir açıklama ilke taraftara seslendi.
Galatasaray ile Fenerbahçe derbisi öncesi Mert Hakan Yandaş ile Kerem Aktürkoğlu arasında gerginlik yaşanmış.
Daha sonra iki takım futbolcuları da gerginliğe dahil olmuştu.
Sosyal medyada bir Fenerbahçe hesabı, Galatasaray forması giyen Kerem Aktürkoğlu'nun derbi sonrası stadyumdan ayrılış anlarını paylaştı. Kerem'in videoda, "Korkak herif" dediği duyuldu.
Bu paylaşımı alıntılayan Mert Hakan Yandaş ise, "5'e 1 dayak yerken." ifadelerini kullandı. Mert Hakan, bu paylaşımına gülücük emojisi de ekledi.
Kerem Aktürkoğlu açıklamasında, ''Galatasaray taraftarına hak ettiği şampiyonluğu bir hafta öncesinden yaşatamadığımız için üzgünüz. Evimizde, taraftarımızla birlikte, tıpkı geçen sezonki gibi bir final yapmak istiyorduk; ama olmadı.
Maalesef bu iniş ve çıkışlar, mutluluklar ve hayal kırıklıkları, hayatın kendisi.
Ancak Galatasaray, tarihi boyunca her zaman her zorluktan geri dönmeyi başarmıştır. Biz de tüm sezon emek verdiğimiz, hakkımız olan şampiyonluğu kazanabilmek adına, sezonun son haftasında her şeyimizi vereceğiz.
Şunun bilinmesini isterim ki; Galatasaray Kaptanı, varlığını saha dışı olaylara borçlu olanlara gerekli ölçüde, hak ettikleri şekilde cevap verir; ancak onların seviyesine inmez.
Yapmamız gerekenin ne olduğunu biliyoruz. Tam konsantrasyonla, İstanbul'a 24. kez şampiyon dönmek için sonuna kadar mücadele edeceğiz.'' dedi.
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