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Mehmet Büyükekşi dev finalin ardından konuştu: İki takım da futbolu çirkinleştirmeden oynadı

ahaber.com.tr İHA
Giriş Tarihi: 24.05.2024
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Mehmet Büyükekşi dev finalin ardından konuştu: İki takım da futbolu çirkinleştirmeden oynadı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, Türkiye Kupası Finali'nin ardından yaptığı açıklamada, taraftarların maça olan ilgisinden memnun olduğunu vurgulayarak, “İki takım da futbolu çirkinleştirmeden oynadı” dedi.

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