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1. Lig'de finalin adı belli oldu! Çorum FK'yı yenen Bodrumspor finale yükseldi

Giriş Tarihi: 24.05.2024 Güncelleme Tarihi: 24.05.2024
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1. Lig’de finalin adı belli oldu! Çorum FK’yı yenen Bodrumspor finale yükseldi

Trendyol 1. Lig Play-off 2. Tur rövanş maçında Bodrum FK, penaltılarla Çorum FK'yı 5-4 mağlup ederek finalde Sakaryaspor'un rakibi oldu.

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