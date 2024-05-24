Fenerbahçe Beko final için parkede! Canlı: Panathinaikos - Fenerbahçe Beko

GECİKMELİ BAŞLANGIÇ

Basketbol THY Avrupa Ligi Dörtlü Final ilk maçında Yunanistan'ın Panathinaikos AKTOR takımıyla karşılaşan Fenerbahçe Beko'ya sarı-lacivertli taraftarlar büyük destek verdi.

Almanya'nın başkenti Berlin'de bulunan Uber Arena'da oynanan karşılaşmaya çoğunluğu Almanya'da ve Avrupa'da yaşayan Türk vatandaşlar olmak üzere sarı-lacivertli taraftarlar büyük ilgi gösterdi.

Gün boyu Alexanderplatz meydanında toplanan taraftarlar daha sonra Uber Arena etrafına gelerek maç saatini beklemeye başladı.

Panathinaikos'u desteklemek için maça gelen Yunan taraftarlarla Türk taraftarlar, uzun süre birbirlerine karşılık vererek tezahürat yaptı.