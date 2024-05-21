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Toni Kroos, Avrupa Şampiyonası'nın ardından futbolu bırakıyor

Yavuz Topal ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 21.05.2024
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Toni Kroos, Avrupa Şampiyonası’nın ardından futbolu bırakıyor

La Liga devi Real Madrid'de forma giyen Alman futbolcu Toni Kroos, Avrupa Futbol Şampiyonası'nın (EURO 2024) ardından profesyonel futbol kariyerini sonlandıracak.

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