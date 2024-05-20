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TFF 37. haftanın VAR kayıtlarını açıkladı! Hatayspor - Beşiktaş maçında yaşanan diyaloglar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 20.05.2024 Güncelleme Tarihi: 20.05.2024
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TFF 37. haftanın VAR kayıtlarını açıkladı! Hatayspor - Beşiktaş maçında yaşanan diyaloglar...

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'in 37. haftasında oynanan karşılaşmaların VAR kayıtlarını açıkladı. İşte VAR konuşmaları...

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