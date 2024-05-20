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NBA Batı Konferansı'nda Timberwolves, Doğu Konferansı'nda Pacers finale çıktı

ahaber.com.tr AA
Giriş Tarihi: 20.05.2024
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NBA Batı Konferansı’nda Timberwolves, Doğu Konferansı’nda Pacers finale çıktı

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) konferans yarı finalinde, New York Knicks'i 130-109 yenen Indiana Pacers, seriyi 4-3 kazanarak finalde Boston Celtics'in rakibi oldu.

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