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Milli özel sporcu Aysel Önder, Paris 2024 Paralimpik Oyunları kotası aldı

Yavuz Topal ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 20.05.2024
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Milli özel sporcu Aysel Önder, Paris 2024 Paralimpik Oyunları kotası aldı

Milli özel sporcu Aysel Önder, Japonya'da düzenlenen Dünya Para Atletizm Şampiyonası'nda Paris 2024 Paralimpik Oyunları'na kota alma başarısı gösterdi.

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