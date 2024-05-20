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Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak Paris 2024 kotası alan milli judocuları kutladı

Yavuz Topal ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 20.05.2024
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Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak Paris 2024 kotası alan milli judocuları kutladı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Birleşik Arap Emirlikleri'nde düzenlenen Dünya Judo Şampiyonası'nda Paris 2024 Olimpiyat Oyunları kotası alan Tuğçe Beder ve Salih Yıldız'ı tebrik etti.

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