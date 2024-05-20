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Milli okçular, Dünya Kupası'nın ikinci ayağında mücadele edecek

Yavuz Topal ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 20.05.2024
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Milli okçular, Dünya Kupası’nın ikinci ayağında mücadele edecek

2024 Okçuluk Dünya Kupası'nda ikinci ayak yarışmaları, yarın Güney Kore'de başlayacak. Yecheon kentinde 21-26 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek organizasyonda 14 milli sporcu mücadele edecek.

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