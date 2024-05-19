Dursun Özbek'ten flaş açıklamalar! Ali Koç'a hodri meydan
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, kritik derbi maçının ardından flaş açıklamalarda bulunuyor. Özbek, maç önce ve sonunda yaşananlar olayın ardından Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a hodri meydan dedi. Özbek, "Yüreğin yetiyorsa gel buradayım" ifadelerini kullandı.
Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Galatasaray sahasında karşı karşıya geldiği Fenerbahçe'ye 1-0 mağlup oldu.
Karşılaşmanın ardından Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un, RAMS Park'a geldikten sonra yaşanan olaylarla ilgili Galatasaray Başkanı Dursun Özbek basın mensuplarına sert açıklamalarda bulundu.
"YÜREĞİN YETİYORSA GELİRSİN"
Olayları duyunca stada geri geldiğini söyleyen Başkan Özbek, "Bir maç oynandı, bitti. Her iki takımın taraftarı da stattan ayrıldı. Ben de ayrıldım. Sonra olayları duyunca geri geldim. Ali Koç'un yaptıkları 40-50 kişi ile buraya gelip, burada çalışanları darp etmesi, ağza alınmayacak küfürlerle şey yapması kabul edilebilir değil. Sözde polis koruması altındayız. Maç başladığından, maç bitene kadar bu seyirci dağılana kadar polis koruması altındayız. Bir defa Ali Koç bu cesareti nerden buluyor. Lig başladığından beri, 'Hakemleri tartaklayın, hakemlere tokat atın, İzmir'de hakemlerin peşine düşün' diyen bu zat maç bittikten, insanlar dağılmış, burada sadece iki görevli kalmış. Maç da yok, belli güruh ile gelip insanları tartaklamak haddini nereden, kimden alıyorsun, kim destekliyor seni?
Buradan devlete, İçişleri Bakanlığı'na, Emniyet Müdürlüğü'ne sesleniyorum, polisler nerede? Polis nezaretinde içeriye girip, bizim adamlarımızı tutmak suretiyle, Ali Bey'in sahaya çıkmasının maksadı ne? Bu provokasyon niye?
Neticede bir maç oynadık. Bizim için şampiyonluk maçı. Hiç merak etmesin ama Ali Bey bak, ben haberi aldım geldim. Bu vandalizmin Türkiye futbolu açısında kabul edilebilir tarafı yok. Ben geldim, eğer yüreğin yetiyorsa gel burada seni bekliyorum. Devletin artık bunun hesabını sorması lazım. Polisin, Adalet Bakanlığı'nın, İçişleri Bakanlığı'nın bu işe müdahale etmesi lazım.
Bu şımarıklık, bu hukuk tanımaz, insanlara ağza alınmaya küfürler etmiş. Darp etmiş, video kayıtları var. Darp ettiği kim, burada sahadaki görevli çalışan arkadaş. Şu kadar cesaretin varsa gel, buradayım. Şu kadar delikanlılığın varsa gel, buradayım" diye konuştu.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- TOD TEK MAÇ SATIN ALMA 2024! Galatasaray Fenerbahçe derbi Bein Sports tek maç satın alma var mı? TOD TV üyeliği nasıl yapılır?
- GS FB DERBİ MAÇI BEINSPORTS CANLI İZLE | 19 Mayıs Pazar Galatasaray Fenerbahçe maçı full HD, 4K, kesintisiz, şifresiz seyret
- Galatasaray şampiyon olacak mı? Fenerbahçe kaç puanla şampiyonluğu elde edebilir? Maç berabere biterse ne olur?
- Galatasaray Fenerbahçe maçı şifresiz kanallar 2024 | 19 Mayıs Pazar GS-FB derbisi CANLI YAYIN veren yabancı kanallar listesi
- 20 Mayıs okul var mı, yok mu? Yarın okullar tatil mi, ders işlenecek mi?
- Kamuya 37.052 memur alınacak! KPSS şartlı/şartsız kurumlar peş peşe yayınladı: Başvuru şartları neler? 20-26 Mayıs tarihlerinde...
- Hayırlı uğurlu olsun! Galatasaray’a tank gibi stoper: Taraftarlar düğün bayram edecek
- Futbol severleri dumura uğratan test! 100 kişiden sadece 2'si farklı topu görüyor
- Emeklinin taban maaşını artıracak 7 altın formül: 4A, 4B'liye kök maaşa ipucu geldi! 1 Ekim 2008 öncesine...
- Emeklilikte yaş tablosu güncellendi: Hemen bakın! SSK 1996 sonrası 2009 öncesi yeni prim gün hesaplama rehberi…
- 19 MAYIS ETKİNLİK PROGRAMI | İstanbul'da 19 Mayıs Etkinlikleri, Konserleri ve Gösterileri 2024
- Bugün ulaşım ücretsiz mi? 19 Mayıs'ta Metro, Metrobüs, İETT (otobüs), Marmaray bedava mı?