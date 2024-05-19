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Villarreal - Real Madrid (CANLI ANLATIM) Arda Güler yine sahnede!

Giriş Tarihi: 19.05.2024 Güncelleme Tarihi: 19.05.2024
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Villarreal - Real Madrid CANLI ANLATIM Arda Güler yine sahnede!

LaLiga’da şampiyonluğunu ilan eden Real Madrid, sezonun son karşılaşmasında Villarreal’e konuk oluyor. Arda Güler sezonun son maçına ilk 11'de başladı. Milli yıldızın golüyle Madrid deplasmanda 1-0 öne geçti.

İspanya LaLiga'da Villarreal ve Real Madrid'in karşı karşıya geldiği mücadele bugün TSİ 20.00'de başladı.

ARDA YİNE ATTI!

Arda Güler'in golüyle Real Madrid deplasmanda öne geçti.

MİLLİ YILDIZDAN BİR GOL DAHA!

Arda Güler Villarreal karşısında ilk yarıda 2 gol buldu.

İLK 11'LER

Villarreal: Jorgensen, Mosquera, Bailly, Cuenca, Moreno, Guedes, Akomach, Parejo, Comesana, Gerard, Sörloth

Real Madrid: Lunin, Lucas, Militao, Nacho, Fran, Ceballos, Valverde, Modric, Arda, Joselu, Brahim

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