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Premier Lig'de Manchester City şampiyon oldu

ahaber.com.tr AA
Giriş Tarihi: 19.05.2024
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Premier Lig’de Manchester City şampiyon oldu

İngiltere Premier Lig'in son haftasında West Ham United'ı 3-1 yenen Manchester City, üst üste 4. kez şampiyon oldu.

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