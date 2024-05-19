Milletler Ligi'nde Filenin Sultanları Fransa'ya set vermeden devirdi
A Milli Kadın Voleybol Takımı, Voleybol FIVB Kadınlar Milletler Ligi'nde Antalya'da oynanan maçta Fransa'yı 3-0 yenerek, ikinci galibiyetini elde etti.
Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) tarafından düzenlenen Milletler Ligi (VNL) organizasyonunun Antalya etabındaki ilk hafta mücadelesinin dördüncü ve son maçında Fransa ile Türkiye karşılaştı.
Voleybolseverler, 10 bin kişilik Antalya Spor Salonu'nda oynanan ve 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'na denk gelen mücadeleye yoğun ilgi gösterdi.
İlk sete hızlı başlayan "Filenin Sultanları", ilk dakikalarda rakibi karşısında 3-0 öne geçti. Daha sonraki bölümde Fransa'nın sayılarına engel olamayan ay-yıldızlılar, molaya 11-7 üstün girdi. Bir ara hücumdaki etkisini artırarak 6 sayılık farka ulaşan (10-16) "Filenin Sultanları", ilk seti etkili servis, blok ve smaç sayılarıyla 25-19 önde tamamladı. 0-1.
İkinci sette de üstünlüğü sürdüren ay-yıldızlı ekip, rakibi karşısında 11 sayılık farka ulaştı: 9-20. Fransa'nın setin sonlarında farkı kapatma çabası karşısında savunmada istediğini yapamayan A Milli Kadın Voleybol Takımı, ikinci seti de 25-16 önde bitirdi ve skoru 2-0'a taşıdı.
A Milli Kadın Voleybol Takımı, üçüncü setin başında 7-2 geriye düşünce başantrenör Daniele Santarelli, mola aldı. Mola dönüşü farkı kapatan ay-yıldızlı takım 9-9'luk eşitlikten sonra öne geçti: 11-9. "Filenin Sultanları" üçüncü seti 25-19, maçı da 3-0 kazandı.
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