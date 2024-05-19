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TFF ve kulüpler, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı

Yavuz Topal AA
Giriş Tarihi: 19.05.2024
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TFF ve kulüpler, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutladı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş kulüpleri, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

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