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TBF Başkanı Türkoğlu, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı

Yavuz Topal ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 19.05.2024
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TBF Başkanı Türkoğlu, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutladı

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

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