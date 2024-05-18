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İşte Süper Lig'de küme düşen takımlar! Pendikspor için milyonda bir ihtimal...

Giriş Tarihi: 18.05.2024 Güncelleme Tarihi: 18.05.2024
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İşte Süper Lig’de küme düşen takımlar! Pendikspor için milyonda bir ihtimal...

Süper Lig'de sezonun bitimine 1 hafta kalırken, bazı takımlar hayal kırıklığı bazıları da büyük sevinç yaşadı. Şampiyonun belli olacağı kritik süreçte ise ligden düşecek takımlar netleşmeye başladı. İstanbulspor'un ardından Karagümrük'te Süper Lig'e veda ederken, Pendikspor artık hayallere tutunuyor. İşte Pendikspor'un ligde kalması için yaşanması gereken senaryo...

Süper Lig'de 2023 - 2024 sezonunun bitimine 1 hafta kalırken, bazı takımlar hayal kırıklığı bazıları da büyük sevinç yaşadı.

İSTANBULSPOR'UN ARDINDAN KARAGÜMRÜK'TE KÜME DÜŞTÜ!

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Gaziantep FK'ye 3-1 yenilen VavaCars Fatih Karagümrük, İstanbulspor'un ardından küme düşen ikinci takım oldu.

SON HAFTA 25 FARKLA KAZANIRSALAR...

Pendikspor ise puanını 37 yaptı. Pendikspor kümede kalmak için son hafta Ankaragücü'nün yenilmesini, Hatayspor ve Karagümrük'ün puan kaybetmesini bekleyecek.

Pendikspor'un ikili averajda eşit olduğu Ankaragücü yenilse bile 25 averaj farkı son hafta Gaziantep FK maçında kapatması gerekecek.

Ankaragücü, son hafta Trabzonspor'a konuk olacak.

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