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Galatasaray - Fenerbahçe derbisi öncesi saha karıştı! Futbolcular birbirine girdi

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Giriş Tarihi: 19.05.2024 Güncelleme Tarihi: 19.05.2024
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Galatasaray - Fenerbahçe derbisi öncesi saha karıştı! Futbolcular birbirine girdi

Galatasaray - Fenerbahçe derbisi öncesi sahaya karıştı. Abdülkerim Bardakcı ve Mert Hakan Yandaş birbirlerine girdi. İşte o kavga anının en net görüntüleri ahaber.com.tr'de...

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesi iki takım futbolcuları arasında kavga çıktı.

AHABER.COM.TR O ANLARI KAYDETTİ

Maç öncesi sahaya çıkan Fenerbahçeli futbolculardan Mert Hakan Yandaş, taraftarlara doğru arma gösterdi.

Bunun üzerine Abdülkerim Bardakcı, Kaan Ayhan ve Kerem Aktürkoğlu, Mert Hakan Yandaş'ın üzerine yürüdü.

Çıkan tartışma bir anda büyüdü ve güvenlik güçleri sahaya girdi.

POLİS MÜDAHALE ETTİ

Fenerbahçeli futbolcular olayların ardından polis barikatı eşliğinde tünele yöneldi.

SAHAYA YABANCI MADDELER ATILDI

Tribünlerden sahaya yabancı maddeler atıldığı gözlemlendi.

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