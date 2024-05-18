Süper Lig'de kritik karşılaşmalar! Trabzonspor ile Beşiktaş 3 puan peşinde
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Hatayspor ile kozlarını paylaşacak. Öte yandan Trabzonspor ise Başakşehir FK deplasmanına konuk olacak. İki kritik karşılaşmanın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz...
Trendyol Süper Lig'de heyecan sürüyor. Beşiktaş ile Hatayspor kozlarını paylaşacak.
CEZALI İSİMLER DÖNÜYOR!
Siyah-beyazlı ekipte kart cezalısı oldukları için Corendon Alanyaspor müsabakasında görev yapamayan Al-Musrati, Omar Colley ve Semih Kılıçsoy, cezalarını tamamladı. Üç oyuncu görev verilmesi halinde Hatayspor karşılaşmasında forma giyebilecek.
MULEKA KADRODAN ÇIKARILDI!
Sakatlıkları bulunan Rachid Ghezzal'ın oynanacak mücadelede görev alıp alamayacağı sağlık heyetinin yapacağı son değerlendirmenin ardından belli olacak. Muleka, sakatlığı sebebiyle kadrodan çıkarılırken, Alanyaspor karşısında sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen ve hafta içinde antrenmanlara katılan Milot Rashica ise forma verilmesi halinde görev yapabilecek.
BEŞİKTAŞ - HATAYSPOR MAÇININ 11'LERİ BELLİ OLDU
Beşiktaş: Ersin, Svensson, Tayyip Talha, Colley, Masuaku, Al Musrati, Demir Ege, Rashica, Chamberlain, Cenk, Semih.
Hatayspor: Bekaj, Kilama, Burak, Kamil Ahmet, Cemali, Matondo, Rui Pedro, Boudjeema, Dele-Bashiru, Fernandes, Strandberg.
TRABZONSPOR ZORLU BAŞAKŞEHİR DEPLASMANINDA
Trendyol Süper Lig'de heyecan sürüyor. Başakşehir ile Trabzonspor kozlarını paylaşacak.
ÜÇÜNCÜLÜK YARIŞI
Son 5 maçını kazanan turuncu-lacivertliler, bu mücadeleden de galibiyetle ayrılarak rakibiyle puanını eşitlemek ve 3'üncülük şansını son haftaya taşımak istiyor. Konuk ekip Trabzonspor ise ligin 36 maçlık bölümünde 19 galibiyet, 4 beraberlik ve13 mağlubiyetle 61 puan elde etti. Son 4 maçının 3'ünü kazanan Karadeniz temsilcisi, karşılaşmadan galibiyetle ayrılarak son hafta öncesi 3'üncü sıradaki yerini garantilemeyi hedefliyor. İki takım arasında ligin ilk yarısında oynanan müsabaka, 1-1 berabere bitmişti.
5 OYUNCU SINIRDA
Fırtına'da Başakşehir maçı öncesi 5 oyuncu sarı kart ceza sınırında. Mendy, Uğurcan, Bardhi, Onuachu ve Baniya bugünkü mücadelede kart görmeleri halinde ligin son haftasındaki Ankaragücü karşılaşmasında görev alamayacaklar.
BAŞAKŞEHİR FK - TRABZONSPOR MAÇININ İLK 11'LERİ
Başakşehir: Muhammed, Duarte, Opoku, Ba, Ömer Ali, Onur, Deniz, Kemen, Berkay, Davidson, Piatek.
Trabzonspor: Uğurcan, Meunier, Mendy, Denswil, Eren, Berat, Umut Güneş, Visca, Bardhi, Fountas, Onuachu.
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