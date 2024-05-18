Süper Lig’de kritik karşılaşmalar! Trabzonspor ile Beşiktaş 3 puan peşinde

ÜÇÜNCÜLÜK YARIŞI

Son 5 maçını kazanan turuncu-lacivertliler, bu mücadeleden de galibiyetle ayrılarak rakibiyle puanını eşitlemek ve 3'üncülük şansını son haftaya taşımak istiyor. Konuk ekip Trabzonspor ise ligin 36 maçlık bölümünde 19 galibiyet, 4 beraberlik ve13 mağlubiyetle 61 puan elde etti. Son 4 maçının 3'ünü kazanan Karadeniz temsilcisi, karşılaşmadan galibiyetle ayrılarak son hafta öncesi 3'üncü sıradaki yerini garantilemeyi hedefliyor. İki takım arasında ligin ilk yarısında oynanan müsabaka, 1-1 berabere bitmişti.