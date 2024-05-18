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Premier Lig'de yılın futbolcusu Phil Foden oldu

ahaber.com.tr AA
Giriş Tarihi: 18.05.2024
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Premier Lig’de yılın futbolcusu Phil Foden oldu

Manchester City'nin İngiliz futbolcusu Phil Foden, İngiltere Premier Lig'de 2023-24 sezonunun en iyi futbolcusu seçildi.

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