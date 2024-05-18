18 Mayıs 2024, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

Filenin Sultanları Milletler Ligi'nde İtalya'ya mağlup

Giriş Tarihi: 18.05.2024 Güncelleme Tarihi: 18.05.2024
ABONE OL
Filenin Sultanları Milletler Ligi’nde İtalya’ya mağlup

A Milli Kadın Voleybol Milli Takımımız, Milletler Ligi'ndeki üçüncü maçında İtalya'ya 3-1 mağlup oldu. Millilerimiz ilk seti kazandıktan sonra rakibine engel olamadı. İtalyanlar 3 sette de galip gelerek karşılaşmadan galip ayrıldı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör