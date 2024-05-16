İşte Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü! Jose Mourinho derken İtalya çıkarması...
Süper Lig'de şampiyonluk şansı zora giren Fenerbahçe'de gözler başkan seçimine çevrildi. Eski başkanlardan Aziz Yıldırım, yeniden aday olduğunu açıklarken gündeme bomba gibi düşecek ifadeler kullanmıştı. Aziz Yıldırım takımın başına Mourinho'yu getireceğini söylerken, bunun üzerine Ali Koç'un da teknik direktör adayı belli oldu. İşte detaylar...
Trendyol Süper Lig'de sezonun sonuna yaklaşırken şampiyonluk yarışındaki heyecan da giderek artıyor.
AZİZ YILDIRIM'DAN MOURINHO VAADİ
Bir diğer başkan adayı Aziz Yıldırım ise başkanlık seçimini kazanması halinde Jose Mourinho'yu takımın başına getireceğini açıklamıştı.
Haziran ayında yapılacak seçimde Aziz Yıldırım ile yarışacak olan Ali Koç, yeni sezon için flaş bir hamle yapmaya hazırlanıyor.
ALİ KOÇ'UN ADAYI BELLİ OLDU
Aziz Yıldırım'ın Jose Mourinho hamlesinin ardından Ali Koç'un görüştüğü teknik adam da ortaya çıktı.
İTALYA'DAN SÜRPRİZ HOCA
Habere göre, mevcut başkan Ali Koç'un talimatıyla; Milan Teknik Direktörü Stefano Pioli ile sürpriz bir görüşme gerçekleştirildi.
Sarı-lacivertli takımın sportif direktörü Mario Branco, İtalyan teknik adamın temsilcisiyle bir görüşme gerçekleştirdi ve 58 yaşındaki teknik adamın şartlarını sordu.
MİLAN DEVAM ETMEYECEK
İtalyan ekibi Milan, Pioli ile devam etmeme kararına sıcak bakarken, teknik direktör Pioli de yeni kulübü için menajerlerine talimat verdi.
BEŞİKTAŞ'TA DEVREYE GİRDİ İDDİASI
İtalyan teknik adamın adı Beşiktaş ile de anılmaya başladı. Hasan Arat ve ekibinin de Pioli için görüşme yapacağı öne sürüldü.
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