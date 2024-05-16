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Filenin Sultanları Hollanda'yı 3-1 mağlup etti!

ahaber.com.tr AA
Giriş Tarihi: 16.05.2024 Güncelleme Tarihi: 16.05.2024
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Filenin Sultanları Hollanda’yı 3-1 mağlup etti!

A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'nde 1. haftanın 2'nci maçında Hollanda karşısında sahadan 3-1 galip ayrıldı.

Dünya sıralamasında ilk basamakta yer alan A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Milletler Ligi'ndeki ilk maçında Japonya'ya 3-2 yenilerke kötü bir başlangıç yapmıştı.

MİLLİ ZAFER!

22 karşılaşmalık dev serisi sona eren kırmızı beyazlılar, Hollanda'yı devirdi.

İlk sette millilerimiz çok rahat bir oyun ortaya koydu. 25-14 sona eren bölümün ardından 1-0 öne geçen ekibimiz, ikinci sette ise rakibine 25-23 mağlup oldu.

Eşitlik sonrasında tekrar gaza basan Filenin Sultanları, bu kez 25-23 kazanan taraf oldu ve yeniden üstünlüğü el aldı.

Son çeyrekte ise 25-18 galip gelerek mücadeleyi 3-1 önde tamamladı.

Filenin Sultanları 18 Mayıs'ta İtalya ile karşılaşacak.

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