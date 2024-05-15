CANLI İZLE | Türkiye - Japonya

A Milli Kadın Voleybol Takımımız ilk kez bir organizasyona son şampiyon unvanı ile katılıyor.

Filenin Sultanları, 2023 yılındaki Milletler Ligi'ni zirvede tamamlamıştı. Finalde Çin ile karşılaşan millilerimiz, rakibini 3-1 yenerek uluslararası bir turnuvada ilk kez şampiyonluk sevinci yaşamıştı.

2018'den bu yana yapılan tüm turnuvalara katılan Japonya ise henüz büyük bir başarı elde edemedi.

2021 yılında yarı finale yükselen Asya ülkesi, 3'üncülük maçında Filenin Sultanları'na 3-0 mağlup oldu.