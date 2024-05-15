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Milli atlet Enes Talha Şenses Yunanistan'da ikinci oldu

ahaber.com.tr AA
Giriş Tarihi: 15.05.2024
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Milli atlet Enes Talha Şenses Yunanistan’da ikinci oldu

4. Filathlitikos Kallitheas Uluslararası Atlamalar Yarışması'na katılan milli atlet Enes Talha Şenses, yüksek atlamada ikinci oldu.

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