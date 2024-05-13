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Nuggets ve Pacers, NBA konferans yarı final serisini 2-2'ye getirdi

Yavuz Topal ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 13.05.2024
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Nuggets ve Pacers, NBA konferans yarı final serisini 2-2’ye getirdi

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) konferans yarı finalinde Denver Nuggets, Minnesota Timberwolves'u 115-107, Indiana Pacers ise New York Knicks'i 121-89 yenerek seride durumu 2-2 yaptı.

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