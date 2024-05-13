Türkiye tekvandoda Avrupa şampiyonu! Üstü üste ikinci kez takım halinde tarih yazdılar
Türk sporu son yıllarda birçok organizasyonda adını altın harflerle yazdırdı. Bireysel ve takım sporlarında Türkiye bir çok spor dalında şampiyonluklar elde etmeye devam ediyor. Son olarak Türkiye, Sırbistan'da düzenlenen Avrupa Tekvando Şampiyonası'nda takım halinde birinci oldu. 40'ı aşkın ülkeden 520 sporcu katıldığı organizasyonda milli tekvandocular; 2 altın, 5 gümüş ve 1 bronz, milli para tekvandocular ise 1 altın, 4 gümüş, 3 bronz olmak üzere toplam 16 madalya kazandı. Hatırlanacağı üzere Türkiye, 2022'den sonra üst üste ikinci kez takım halinde şampiyon olurken tarihteki 8. şampiyonluğuna imza attı. İşte detaylar...
Bireysel ve takım sporlarında Türkiye bir çok spor dalında şampiyonluklar elde etmeye devam ediyor. Son olarak Türkiye Tekvando Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Belgrad'ın ev sahipliği yaptığı organizasyonun son gününde tatamiye çıkan Emre Kutalmış Ateşli, bronz madalya elde etti.
40'ı aşkın ülkeden 520 sporcu katıldığı organizasyonda milli tekvandocular; 2 altın, 5 gümüş ve 1 bronz, milli para tekvandocular ise 1 altın, 4 gümüş, 3 bronz olmak üzere toplam 16 madalya kazandı.
Şampiyonayı genel sıralamada zirvede tamamlayan Türkiye, Avrupa şampiyonalarında üst üste ikinci kez takım halinde birinci sırada yer aldı.
Türkiye, ilki 1976'da yapılan ve 26'ncısı düzenlenen organizasyonda 8'nci kez takım halinde şampiyon olmayı başardı.
Madalya kazanan sporcuların isimleri şu şekilde:
TEKVANDO:
Altın: Furkan Ubeyde Çamoğlu (54 kilo), Enbiya Taha Biçer (87 kilo)
Gümüş: Hakan Reçber (63 kilo), Merve Dinçel Kavurat (49 kilo), Zeynep Taşkın (53 kilo), Sude Yaren Uzunçavdar (73 kilo), Nafia Kuş Aydın (+73 kilo)
Bronz: Emre Kutalmış Ateşli (+87 kilo)
PARA TEKVANDO:
Altın: Gamze Gürdal (K44 57 kilo)
Gümüş: Meryem Betül Çavdar (K44 52 kilo), Ali Can Özcan (K44 58 kilo), Mahmut Bozteke (K44 63 kilo), Fatih Çelik (K44 70 kilo)
Bronz: Nurcihan Ekinci (K44 47 kilo), Lütfiye Özdağ (K44 52 kilo), Sümeyye Özcan (K44 57 kilo)
KURTULMUŞ'TAN TEKVANDO MİLLİ TAKIMI'NA TEBRİK MESAJI
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Sırbistan'da düzenlenen Avrupa Tekvando Şampiyonası'nda birinci olan Tekvando Milli Takım sporcularını tebrik etti.
Kurtulmuş, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Avrupa Tekvando Şampiyonası'nda üst üste ikinci kez takım halinde birinci olan Tekvando Milli Takımımızı yürekten kutluyorum. Aldıkları madalyalarla ay-yıldızlı bayrağımızı göndere çektiren sporcularımızla iftihar ediyoruz." ifadelerini kullandı.
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