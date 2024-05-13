Türkiye tekvandoda Avrupa şampiyonu! Üstü üste ikinci kez takım halinde tarih yazdılar

Bireysel ve takım sporlarında Türkiye bir çok spor dalında şampiyonluklar elde etmeye devam ediyor. Son olarak Türkiye Tekvando Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Belgrad'ın ev sahipliği yaptığı organizasyonun son gününde tatamiye çıkan Emre Kutalmış Ateşli, bronz madalya elde etti.