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Premier Lig'de Arsenal, maç fazlasıyla liderliğe yükseldi

ahaber.com.tr AA
Giriş Tarihi: 12.05.2024
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Premier Lig’de Arsenal, maç fazlasıyla liderliğe yükseldi

İngiltere Premier Lig'de Arsenal, konuk olduğu Manchester United'ı 1-0 yenerek maç fazlasıyla Manchester City'nin 1 puan önünde zirveye yerleşti.

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