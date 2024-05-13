Filenin Sultanları’nın 2024 Voleybol Milletler Ligi’ndeki kadrosu açıklandı







Filenin Sultanları, FIVB Milletler Ligi Antalya etabında; Japonya, Hollanda, İtalya ve Fransa ile mücadele edecek. Bu seneki ilk sınavını VNL'de verecek Filenin Sultanları, üç ayaktan oluşan organizasyonda her hafta 4 karşılaşma yapacak.



Milliler, ligin ilk haftasında 14-19 Mayıs'ta Antalya'da, ikinci haftasında 28 Mayıs-2 Haziran'da ABD'de, üçüncü haftasında da 11-16 Haziran'da Çin'de mücadele edecek. 16 takımın mücadele edeceği VNL'de üç hafta sonunda puan cetvelinde ilk 8 sırada yer alan takımlar, finallerde mücadele etme hakkı kazanacak.