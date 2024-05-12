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SON DAKİKA! Mete Gazoz altın madalya kazandı!

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 12.05.2024 Güncelleme Tarihi: 12.05.2024
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SON DAKİKA! Mete Gazoz altın madalya kazandı!

Son dakika haberine göre Açık Hava Avrupa Okçuluk Şampiyonası'nın klasik yay erkekler finalinde Mete Gazoz, Slovenya'dan Den Habjan Malavasic'i yenerek altın madalya kazandı.

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