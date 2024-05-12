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Fenerbahçe evinde çok farklı! Sarı lacivertliler yarışa devam dedi

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 12.05.2024 Güncelleme Tarihi: 12.05.2024
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Fenerbahçe evinde çok farklı! Sarı lacivertliler yarışa devam dedi

Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında zirve yarışını sürdüren Fenerbahçe evinde Mondihome Kayserispor'u konuk etti. Sarı lacivertliler rakibini farklı mağlup ederek şampiyonluk yarışına 'devam' dedi.

FENERBAHÇE: 3 - MONDİHOME KAYSERİSPOR: 0

Stat: Ülker

Hakemler: Direnç Tonusluoğlu, Aleks Taşcıoğlu, Candaş Elbil

Fenerbahçe: Livakovic, Ferdi Kadıoğlu, Becao, Çağlar Söyüncü (Dk. 78 Mert Hakan Yandaş), Oosterwolde (Dk. 66 Osayi-Samuel), Djiku, Cengiz Ünder (Dk. 83 Bonucci), Fred, Tadic (Dk. 66 King), Szymanski, Batshuayi (Dk. 78 Serdar Dursun)

Mondihome Kayserispor: Bilal Bayazit, Gökhan Sazdağı (Dk. 81 Mehmet Eray Özbek), Kolovetsios, Arif Kocaman (Dk. 67 Attamah), Carole, Kartal Yılmaz, Shukurov (Dk. 46 Nazon), Cardoso, Bourabia (Dk. 81 Ackah), Mane (Dk. 62 Ramazan Civelek), Boa Morte

Goller: Dk. 18 Batshuayi, Dk. 43 Djiku, Dk. 59 Çağlar Söyüncü (Fenerbahçe)

Sarı kartlar: Dk. 10 Kartal Yılmaz, Dk. 28 Shukurov, Dk. 52 Gökhan Sazdağı, Dk. 90+1 Boa Morte (Mondihome Kayserispor), Dk. 45+3 Becao (Fenerbahçe)

MAÇTAN DAKİKALAR

Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Fenerbahçe ile Mondihome Kayserispor arasında oynanan karşılaşmanın ilk yarısı, sarı-lacivertlilerin 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

iŞTE MÜCADELEDE YAŞANANLAR...

4. dakikada Cengiz Ünder'in sağdan pasında ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Tadic'in kontrol ettikten sonra zayıf şutunda, top kalecide kaldı.

11. dakikada Fenerbahçe gole çok yaklaştı. Szymanski'nın pasında ceza yayında topla buluşan Tadic, soldan ceza sahasına giren Fred'i gördü. Brezilyalı orta sahanın ceza sahası içi sol çaprazdan kaleciyle karşı karşıya durumda şutunda, Bilal Bayazıt meşin yuvarlağı oyun alanına çeldi.

14. dakikada Mondihome Kayserispor etkili geldi. Soldan Bourabia'nın ortasına penaltı noktası civarında Boa Morte'nin kafa vuruşunda, top yandan auta gitti.

16. dakikada Ferdi'nin sağdan tek pasında ceza sahası içinde rakibinden sıyrılarak kaleciyle karşı karşıya kalan Cengiz Ünder'in zayıf vuruşunda, meşin yuvarlak kalecide kaldı.

18. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Ceza sahası dışında 2 rakibinden şık bir şekilde sıyrılan Tadic, penaltı noktası civarında bulunan Batshuayi'yi topla buluşturmak istedi. Batshuayi, kontrol etmek isterken rakibinde müdahalesiyle önünde kalan topu gelişine sert vuruşl ağlarla buluşturdu: 1-0.

25. dakikada Livakovic'in uzun pasıyla savunma arkasına sarkan Oosterwolde, soldan ceza sahasına girerek kaleciyle karşı karşıya kaldı. Topu ayağından açan Oosterwolde vuruş açısını kaybedince, şutunda kaleci Bilal Bayazıt meşin yuvarlağı ayaklarıyla uzaklaştırdı.

43. dakikada Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı. Hızlı gelişen atakta Szymanski'nin derin pasında Batshuayi, ceza yayındaki Fred'i gördü. Bu oyuncunun şutunda kaleci Bilal topu oyun alanına çeldi. Atağın devamında savunmanın uzaklaştırmak istediği top, ceza sahası içi sol çaprazda Djiku'nun önünde kaldı. Bu oyuncunun gelişine şutunda top filelerle buluştu: 2-0.

İlk yarı, Fenerbahçe'nin 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

İKİNCİ YARI
48. dakikada Batshuayi'nin ara pasında Ferdi'nin sağ çaprazdan bekletmeden yaptığı vuruşta kaleci Bilal topu çeldi.


50. dakikada Nazon'un pasında topla buluşan Cardoso'nun ceza sahasına girmeden sol çaprazdan sert vuruşunda top kaleci Livakovic'de kaldı.
59. dakikada Szymanski'nin sağ taraftan ortasında altıpas içinde Çağlar Söyüncü, topu ağlara gönderdi. 3-0
82. dakikada Fred'in pasında Mert Hakan'ın sağ çaprazdan vuruşunda top kaleci Bilal'den döndü. Pozisyonun devamında Attamah topu kornere gönderdi
88. dakikada Serdar Dursun ile yaptığı duvar pası sonrası çalımlarla ceza sahası içine giren Fred'in karşı karşıya pozisyonda vuruşunda meşin yuvarlak sol kale direğinin dibinden auta gitti.

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