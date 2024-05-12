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Bayer Leverkusen, yenilmezlik rekorunu 50 maça çıkardı

ahaber.com.tr AA
Giriş Tarihi: 12.05.2024
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Bayer Leverkusen, yenilmezlik rekorunu 50 maça çıkardı

Almanya 1. Futbol Ligi'nde (Bundesliga) ilk şampiyonluğunu ilan eden Bayer Leverkusen, deplasmanda Bochum'u 5-0 mağlup ederek tüm kulvarlarda yenilmezlik rekorunu 50 maça çıkardı.

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