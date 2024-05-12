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Pendikspor geriden gelip Çaykur Rizespor'u yenmeyi bildi! Umutlarını sürdürdü

Filiz Uçan Savaş ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 12.05.2024
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Pendikspor geriden gelip Çaykur Rizespor’u yenmeyi bildi! Umutlarını sürdürdü

Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Siltaş Yapı Pendikspor, sahasında Çaykur Rizespor'u 2-1 mağlup etti. Bu sonuçla ligde 9. galibiyetini alan Pendikspor, puanını 36'ya çıkardı ve sezonun bitimine 2 hafta kala kümede kalma umutlarını sürdürdü. 15. yenilgisini yaşayan Çaykur Rizespor ise 49 puanda kaldı.

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