12 Mayıs 2024, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri Konyaspor evinde altın buldu! Samsunspor'u 3 golle geçtiler

Konyaspor evinde altın buldu! Samsunspor'u 3 golle geçtiler

Damla Karasu ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 12.05.2024
ABONE OL
Konyaspor evinde altın buldu! Samsunspor’u 3 golle geçtiler

Trendyol Süper Lig'in 36. haftasındaki TÜMOSAN Konyaspor evinde Yılport Samsunspor'u konuk etti. Düşme hattını yakından ilgilendiren mücadelede yeşil beyazlılar altın değerindeki 3 puana 3 golle ulaştı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA