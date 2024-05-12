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Gaziantep FK, Adana Demirspor'u 6-1 mağlup etti!

Pınar Özenç ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 12.05.2024
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Gaziantep FK, Adana Demirspor’u 6-1 mağlup etti!

Düşme hattını yakından ilgilendiren maçta Gaziantep FK, Adana Demirspor'un konuğu oldu. Sağanak yağmur altında oynanan maçta konuk ekip adeta gol olup yağdı ve ev sahibini 6-1 mağlup etti.

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