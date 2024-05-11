Türkiye – Japonya maçı ne zaman? Filenin Sultanları VNL ilk karşılaması hangi kanalda canlı olarak yayınlanacak?

Voleybol Milletler Ligi için geri sayım başladı. Maç takvimi belli olan Filenin Sultanları'nın ilk rakibi ise belli oldu. Voleybol Milli takımı ilk maçını Japonya ile yapacak. Maçı izlemek tüm voleybol severler ise maçın ne zaman ve hangi kanalda canlı yayınlanacağını şimdiden merak etme başladı. İşte Türkiye – Japonya voleybol maçı karşılaşmasına dair merak edilen detaylar…