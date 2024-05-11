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Türkiye – Japonya maçı ne zaman? Filenin Sultanları VNL ilk karşılaması hangi kanalda canlı olarak yayınlanacak?

Giriş Tarihi: 11.05.2024 Güncelleme Tarihi: 11.05.2024
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Türkiye – Japonya maçı ne zaman? Filenin Sultanları VNL ilk karşılaması hangi kanalda canlı olarak yayınlanacak?

Türkiye – Japonya voleybol karşılaşması için heyecan dorukta! Voleybol Milli Takımına destek olmak için voleybol severler Antalya yolcuğu için hazırlıkları yapmaya başladı. Maçı evinden canlı olarak izlemek isteyenler ise karşılaşmanın ne zaman ve hangi kanaldan canlı olarak yayınlanacağını merak etmeye başladı. İşte Türkiye – Japonya voleybol maçı saati ve canlı yayınlanacağı kanal bilgileri…

Voleybol Milletler Ligi için geri sayım başladı. Maç takvimi belli olan Filenin Sultanları'nın ilk rakibi ise belli oldu. Voleybol Milli takımı ilk maçını Japonya ile yapacak. Maçı izlemek tüm voleybol severler ise maçın ne zaman ve hangi kanalda canlı yayınlanacağını şimdiden merak etme başladı. İşte Türkiye – Japonya voleybol maçı karşılaşmasına dair merak edilen detaylar…

TÜRKİYE JAPONYA VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN?

Milletler Ligi 1. haftada oynanacak Türkiye Japonya maçı 15 Mayıs günü saat 20.00'de Antalya'da oynanacak.

TÜRKİYE JAPONYA VOLEYBOL MAÇI HANGİ KANALDA CANLI OLARAK YAYINLACAK?

Antalya'da oynanacak Türkiye - Japonya mücadelesi TRT Spor Yıldız'dan canlı olarak yayınlanacak.

FİLENİN SULTANLARI MAÇ TAKVİMİ

1.Hafta – Antalya/Türkiye

15 Mayıs 2024 20.00 / Japonya-Türkiye

16 Mayıs 2024 20.00 / Hollanda-Türkiye

18 Mayıs 2024 20.00 / İtalya-Türkiye

19 Mayıs 2024 20.00 / Fransa-Türkiye

FİLENİN SULTANLARI MİLLETLER LİGİ KADROSU

Pasörler: Cansu Özbay, Elif Şahin, Sıla Çalışkan, Dilay Özdemir

Pasör çaprazları: Melissa Vargas, Alexia Karutasu, Tutku Burcu Yüzgenç, Defne Başyolcu

Smaçörler: Hande Baladın, Ebrar Karakurt, İlkin Aydın, Meliha Diken, Derya Cebecioğlu, Saliha Şahin, Tuğba İvegin, Bianka İlayda Mumcular, İdil Naz Başcan

Orta oyuncular: Eda Erdem Dündar, Zehra Güneş, Aslı Kalaç, Beyza Arıcı, Kübra Akman, Yasemin Güveli, Bahar Akbay, Bengisu Aydın, Deniz Uyanık

Liberolar: Simge Aköz, Gizem Örge, Ayça Aykaç Altıntaş, Melis Yılmaz

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