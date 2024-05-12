Süper Lig’de final gibi pazar! Bir yanda şampiyonluk diğer yanda kümede kalma mücadelesi! Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor...

Süper Lig'de sezonun bitimine sadece 3 maç kaldı. Ligin bitimine yaklaşılırken, Galatasaray 96 puanla zirvede yer alıyor. Fenerbahçe ise hemen Galatasaray'ın ardından 90 puanla ikinci durumda.

Bu ikiliyi sırasıyla Trabzonspor, Başakşehir ve Beşiktaş takip ediyor. Avrupa mücadelesini sürdüren takımlar arasında Alanyaspor, Kasımpaşa ve Çaykur Rizespor da yer alıyor.

Ligin dibinde de nefes kesen bir mücadele var. İstanbulspor'un düşmesine kesinleşirken, düşecek diğer 3 takım kalan haftalarda belirlenecek. Düşme adayları ise Pendikspor, Hatayspor, Gaziantep FK, Konyaspor, Karagümrük ve Ankaragücü olarak sıralanıyor.