Süper Lig'de final gibi pazar! Bir yanda şampiyonluk diğer yanda kümede kalma mücadelesi! Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor...
Süper Lig'de 2023-24 sezonunda sona doğru yaklaşıldı. Ligin 36. haftasında tüm maçlar aynı saatte başlayacak. Zirvede Galatasaray ve Fenerbahçe arasında şampiyonluk yarışı sürerken, ligin dibinde ateş hattında da nefes kesen bir mücadele var. Aynı anda başlayacak 10 karşılaşmanın canlı anlatımını ahaber.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz. İşte Süper Lig'de final gibi pazar...
Süper Lig'de sezonun bitimine sadece 3 maç kaldı. Ligin bitimine yaklaşılırken, Galatasaray 96 puanla zirvede yer alıyor. Fenerbahçe ise hemen Galatasaray'ın ardından 90 puanla ikinci durumda.
Bu ikiliyi sırasıyla Trabzonspor, Başakşehir ve Beşiktaş takip ediyor. Avrupa mücadelesini sürdüren takımlar arasında Alanyaspor, Kasımpaşa ve Çaykur Rizespor da yer alıyor.
Ligin dibinde de nefes kesen bir mücadele var. İstanbulspor'un düşmesine kesinleşirken, düşecek diğer 3 takım kalan haftalarda belirlenecek. Düşme adayları ise Pendikspor, Hatayspor, Gaziantep FK, Konyaspor, Karagümrük ve Ankaragücü olarak sıralanıyor.
TÜM MAÇLAR AYNI SAATTE
Ligdeki nefes kesen yarış devam ederken, Türkiye Futbol Federasyonu'nun kararı ile 36. hafta maçlarının tamamı bugün aynı saatte başlayacak. Tam 10 karşılaşmanın oynanacağı günde maçların canlı skor takipleri ahaber.com.tr'den takip edilebilecek.
İŞTE OYNANACAK MAÇLAR
Karagümrük - Galatasaray | MAÇI CANLI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYIN
Galatasaray ile Fatih Karagümrük, Süper Lig'de bugün 20. kez karşı karşıya gelecek. İki takım, ligde daha önce 19 kez karşılaştı. Bu müsabakalarda sarı-kırmızılı takım 12 galibiyet alırken, kırmızı-siyahlı ekip ise 2 kez sahadan üstün ayrıldı. Beş mücadele ise beraberlikle sona erdi. Rekabette Galatasaray 36 kez ağları havalandırırken, Fatih Karagümrük rakibine 16 golle karşılık verdi.
FATİH KARAGÜMRÜK'ÜN EV SAHİPLİĞİNDEKİ MAÇLAR
Galatasaray, Fatih Karagümrük ile deplasmanda oynadığı maçlarda da rakibine üstünlük kurdu. Sarı-kırmızılı ekip, dış sahadaki 9 lig maçında 5 galibiyet elde ederken, 2 beraberlik ve 2 yenilgi yaşadı. Galatasaray, rakibinin sahasında 19 gol atarken, kalesinde 9 gole engel olamadı.
EN FARKLI SKORLU GALİBİYETLER
Galatasaray, rakibi karşısında en farklı galibiyetlerini 5-1 ve 4-0'lık skorlarla aldı. Fatih Karagümrük ise rekabetteki iki galibiyetini 2-1 ve 1-0'lık skorla elde etti.
Fenerbahçe - Kayserispor | MAÇI CANLI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYIN
Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında bugün mücadele edecek Fenerbahçe ile Kayserispor, 46. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında daha önce bu kulvarda oynanan 45 maçta sarı-lacivertlilerin büyük üstünlüğü bulunuyor. Fenerbahçe, rakibini 28 kez mağlup ederken, 9 kez de sahadan beraberlikle ayrıldı. Sarı-lacivertliler, 8 karşılaşmadan ise mağlup ayrıldı. İstanbul temsilcisi, söz konusu müsabakalarda 98 gol atarken, kalesinde 48 gol gördü.
KADIKÖY'DE 23. MAÇ
Fenerbahçe ile Kayserispor, Kadıköy'de 23. lig mücadelelerine çıkacak. Daha önce burada oynanan 22 müsabakada Fenerbahçe 17 galibiyet elde ederken, 3 beraberlik yaşadı ve sadece 2 kez sahadan puansız ayrıldı. Söz konusu mücadelelerde Fenerbahçe 61 gol atarken, konuk ekip 25 kez sevindi.
TARİHE GEÇEN SONUÇLAR
Fenerbahçe, lig tarihindeki en farklı skorlu galibiyetlerinden ikisini Kayserispor karşısında elde etti. Sarı-lacivertli takım, 1994-1995 sezonunda cezası nedeniyle rakibiyle İzmir'de yaptığı maçı 8-1, 2004-2005 sezonunda İstanbul'daki müsabakayı da 7-0 kazanarak lig tarihindeki en farklı skorlu galibiyetlerinden ikisine imza attı.
Alanyaspor - Beşiktaş | MAÇI CANLI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYIN
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında bugün Corendon Alanyaspor'a konuk olacak. Alanya Oba Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşmayı hakem Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek. Ligde çıktığı 35 maçta 16 galibiyet, 6 beraberlik ve 13 yenilgi yaşayan Beşiktaş, haftaya 54 puanla 5. sırada girdi.
Yaptığı müsabakaların 12'sini kazanan, 13'ünde berabere kalan ve 10'undan mağlubiyetle ayrılan Alanyaspor, 49 puanla 6. basamakta yer aldı.
İki takım arasında ligin ilk yarısında İstanbul'da oynanan müsabakayı Corendon Alanyaspor 3-1 kazanmıştı. Beşiktaş'ta sakatlıkları bulunan Milot Rashica ile Rachid Ghezzal karşılaşmada forma giyemeyecek. Siyah-beyazlı ekipte kart cezalısı Al-Musrati, Omar Colley ve Semih Kılıçsoy da mücadelede görev yapamayacak.
İKİ TAKIM ARASINDA 16. RANDEVU
Beşiktaş, Corendon Alanyaspor ile 16. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında oynanan 15 maçın 10'unu siyah-beyazlı ekip kazandı, 3'ünden Alanyaspor galip ayrıldı. İki müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı. Söz konusu müsabakalarda Beşiktaş 32 kez fileleri havalandırırken, Alanyaspor ise 16 gol kaydetti.
Trabzonspor - İstanbulspor | MAÇI CANLI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYIN
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında yarın İstanbulspor'u konuk edeceği maçın hazırlıklarını tamamladı. Bordo-mavili futbolcular, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde akşam saatlerinde antrenman yaptı. Trabzonsporlu futbolcular, antrenmanın ardından kampa girdi. Papara Park'ta saat 19.00'da başlayacak maçı hakem Emre Kargın yönetecek.
Pendikspor - Çaykur Rizespor | MAÇI CANLI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYIN
Konyaspor - Samsunspor | MAÇI CANLI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYIN
Hatayspor - Ankaragücü | MAÇI CANLI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYIN
Kasımpaşa - Antalyaspor | MAÇI CANLI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYIN
Adana Demirspor - Gaziantep FK | MAÇI CANLI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYIN
Sivasspor - Başakşehir | MAÇI CANLI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYIN
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 1993 1995 1997 2000 2005 2008 SGK girişine emeklilik tablosu oluştu! Yaş gün prim formülüyle gümüş fırsat
- Anneler Günü Kutlu Olsun Mesajları 2024 | 12 Mayıs Anneler Gününde en anlamlı, farklı, sevgi dolu mesajlar ve sözler! Instagram, WhatsApp, Facebook...
- Ödemeler değişti: Sosyal Yardım Alanlara son dakika müjdesi! e-Devletten başvurulacak: 65 yaş aylığı, evde bakım maaşı, engeli maaşı...
- Fenerbahçe'de teknik direktör çıkartması! Liste belli oldu: Kupa garanti
- Bu besinler sağlığınızı arşa çıkaracak! Kuran-ı Kerim'de müjdelendiler
- Cuma Hutbesi 10 Mayıs Tam Metin PDF | Bu haftaki Cuma Hutbesinin konusu ne? "Medeniyetimiz, Vakıf Medeniyetidir"
- Dünyada en çok konuşulan diller listelendi! Farsça, Arapça, İtalyanca, Korece... Türkçe hepsini geride bıraktı
- Nebahat Çehre'nin gençlik sırrı ortaya çıktı! Günde sadece 15 dakika...
- 178 gol, 267 asist! Beşiktaş makine gibi forvetin peşinde, artık yıkılmaz!
- T.C. numarasınız zekanızı ortaya çıkarıyor! Böyle telaffuz edenlerin hafızası muhteşem
- Proje okulları atama sonuç sorgulama 10 Mayıs 2024 | MEBBİS proje okulları atama sonuçları ne zaman açıklanacak? "personel.meb.gov.tr"
- DGS başvuru ekranı ais.osym.gov.tr 2024 | ÖSYM Dikey Geçiş Sınavı kılavuzu yayınlandı! İşte başvuru tarihleri ve ücreti...