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NBA Doğu Konferansı yarı finalinde Knicks, Pacers'ı yenerek seriyi 2-0 yaptı

Yavuz Topal ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 09.05.2024
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NBA Doğu Konferansı yarı finalinde Knicks, Pacers’ı yenerek seriyi 2-0 yaptı

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) Doğu Konferansı yarı finalinde New York Knicks, sahasında Indiana Pacers'ı 130-121 yenerek seriyi 2-0'a getirdi.

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