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Bir Real Madrid klasiği: 2 dakikada Bayern Mühih'i devirdi

Giriş Tarihi: 09.05.2024 Güncelleme Tarihi: 09.05.2024
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Bir Real Madrid klasiği: 2 dakikada Bayern Mühih’i devirdi

Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş mücadelesinde Real Madrid, Bayern Münih’i konuk etti. Madrid geride devam ettiği mücadelede, yıldız futbolcusu Joselu'nun 88. ve 90+1. dakikadaki golleriyle finale yürüdü. Real Madrid finalde Borussia Dortmund ile karşılaşacak.

Avrupa futbolunun bir numaralı organizasyonunda Real Madrid ve Bayern Münih karşı karşıya geldi. İlk mücadele Almanya'da 2-2 berabere sona ermişti.

Rövanş maçının ilk yarısı 0-0 sona erdi. 68. dakikada Alphonso Davies şık golüyle Bayern Münih'i öne geçirdi.

JOSELU KADERİ DEĞİŞTİRDİ

81. dakikada oyuna giren Joselu maçın kaderini değiştirdi. 88. ve 90+1. dakikalarda golleri bulan Joselu takımı Real Madrid'i finale taşıdı.

WEMBLEY'DE BİR ALMAN BİR İSPANYOL

Şampiyonlar Ligi Finali 1 Haziran günü Londra'daki Wembley Stadyumu'nda oynanacak. Finalde Borussia Dortmund ile Real Madrid karşılaşacak.

MAÇTAN DAKİKALAR

1' Karşılaşmada ilk düdük çaldı.

13' Vinicius Junior'ın şutunda top direğe çarparak dışarıya gitti.

27' Sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan Gnabry'nin yerine Alphonso Davies girdi.

28' Harry Kane'in şutunda Lunin topu kornere çelmeyi başardı.

68' Alphonso Davies takımını öne geçiren golü kaydetti. Sol kanattan gelen Davies, sağına çekerek vurdu ve topu ağlara sert vuruşla gönderdi.

71' Alphonso Davies topu kendi kalesine gönderdi ancak gol öncesi Kimmich'e Nacho'nun faul yaptığı gerekçesiyle gol iptal oldu.

88' Joselu maçın son bölümünde Neuer'in elinden kaçırdığı topta pozisyonu iyi takip ederek golü attı.

90+1' Joselu kısa süre içinde ikinci golünü atarak takımını öne geçirdi.

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