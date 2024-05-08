Serik Belediyespor Başkanı İbrahim Şahin Esenler Erokspor maçına ilişkin tartışmalara noktayı koydu: Banka hesaplarımız sonuna kadar incelenebilir
Serik Belediyespor Kulüp Başkanı İbrahim Şahin, 4 Mayıs Cumartesi günü Serik İsmail Ogan Stadyumu’nda oynadıkları Esenler Erokspor karşılaşmasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Şahin çıkan iddialar sonrası kimseden ne maddi olarak ne de manevi olarak hiçbir şey almadıklarını ifade ederken "Banka hesaplarımız ve etrafımızdaki kişilerin banka hesapları sonuna kadar incelenebilir. Biz bu kulübe kendi cebimizden para veriyoruz" dedi.
Serik Belediyespor Kulüp Başkanı İbrahim Şahin, hafta sonu oynanan Esenler Erokspor karşılaşmasına U19 takımı ile çıkmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu.
Kulüp Başkanı İbrahim Şahin, "Ligin son haftasında hakkımızda birçok yorumlar yapıldı, röportajlar verildi. Sosyal medyalarda birçok asılsız ve mesnetsiz iddialarda bulundular. Zonguldak Kömürspor maçına çıkmadan önce futbolcu kafilemizle bir görüşme yaptık. İçeride alacak bir primleri vardı. 'Primler ödenmezse Zonguldak Kömürspor maçına çıkmayacağız' dediler. Şahsım olarak o bir maç primini ödedim. Maça çıktılar. Maçı kazandık ve ligde kalmayı garantiledik. Son maçımız Esenler Erokspor maçıydı. Maçtan 3- 4 gün önce futbolcular yanıma gelerek içeride sadece Zonguldak maçının primi kalmıştı. Maçtan bir gün önce cuma günü prim ödemelerinin yapılacağını söylememe rağmen ve bu zamana kadar verdiğim sözleri mertçe tutmama rağmen perşembe günü futbolcular kendi sosyal medya hesaplarından açıklama yaparak Esenler Erokspor maçına çıkmayacaklarını bildirdi. Biz de bu tehditler üzerine U19 takımı hocalarımız ve yönetim kurulumuz ile görüşmeler yaparak U19 takımımızı sahaya çıkartma kararı aldık" dedi.
'GÜVENMEDİĞİM FUTBOLCU TOPLULUĞU İLE MAÇA ÇIKMAM'
Bu kararı almaktaki en büyük sebeplerden birinin sahaya çıkmamaları durumunda alacakları ceza ile alt lige düşmeleri olduğunu vurgulayan Başkan İbrahim Şahin, "Maçtan 2 saat önce A takımı oyuncuları sahaya gelerek 'Biz maça çıkacağız' diye söylemlerde bulunmuş, sosyal medya hesaplarında açıklamalar yapmışlar. Onların sahaya çıkıp 5- 10 dakika sonra sahadan çekilmeyeceklerini nereden bileyim? Güvenmediğim futbolcu topluluğu ile maça çıkmam. Onlar maçtan çekildiği zaman ben ceza alacağım ve benim kulübüm bir alt lige düşecek. Biz de bu yüzden U19 takımımızla sahaya çıktık. Maçımızı oynadık. Şöyle söylemler var. Biz Esenler Erokspor maçını kazanırsak Van takımı da karşıdaki rakibini yenerse Vanspor şampiyon oluyor. Biz kimsenin içişlerine karışmıyoruz. İstediğimiz futbolcu ile maça çıkarız. Bize bu zamana kadar yapılan haksızlıklara ve hakem hataları, buna benzer şeylerde kimse yoktu da ne oldu da bir anda 'siz maça U19 takımı ile çıkıyorsunuz' diyorlar. İstediğimiz takımla maça çıkarız. Şampiyonun kim olup olmadığı bizi ilgilendirmiyor. Biz kulübümüzün çıkarlarını gözetiyoruz. Bu zamana kadar da sonuna kadar gözettik. Gözetmeye de devam edeceğiz. Bu şekilde sosyal medya algısı yapmalarına gerek yok. Çıksınlar sahaya maçlarını oynasınlar. Biz kimseden ne maddi olarak ne de manevi olarak hiçbir şey almadık ve almayız. Biz mertçe ligimizi bitirdik. Sürecimizi tamamladık" diye konuştu.Kulüpte sözleşmeleri devam eden futbolcularla ilgili yönetim kurulu kararı alacaklarını kaydeden Serik Belediyespor Kulüp Başkanı İbrahim Şahin, "Devam edeceğimiz futbolcu olacağını düşünmüyorum. Son maçta Erbay Eker'e teşekkür ederim. Abiliğini gösterdi ve mertçe sahaya çıktı, oyununu oynadı" dedi. Geçen sezon sonunda hiçbir futbolcunun kulüpte alacağı kalmadığını, tüm borçları sıfırladıklarını aktaran Şahin, "Ben futbolcuların alacaklarına karşılık sahaya çıkmamalarını normal bulmuyorum. Karşılarında Esenler Erok, Vanspor girdabı olmasaydı sahaya çıkarlardı" diye konuştu.
'HESAPLARIMIZ İNCELENEBİLİR'
Esenler Erokspor'dan teşvik primi aldıkları iddialarına da yanıt veren Serik Belediyespor Kulüp Başkanı İbrahim Şahin, "Banka hesaplarımız ve etrafımızdaki kişilerin banka hesapları sonuna kadar incelenebilir. Biz bu kulübe kendi cebimizden para veriyoruz. Bazı kulüplerin söylemleri tamamen asılsız ve mesnetsizdir. Doğruluğu kabul edilemez. Biz hayatımız boyunca böyle bir şeyin içine girmedik, girmeyiz. Esenler Erokspor başkanı ile ben sadece maçtan bir gün önce ter idmanı için antrenman sahası istedi, bir defa ve hayatımda ilk kez görüştüm" dedi.
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