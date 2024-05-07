Süper Lig’de 35. haftanın VAR kayıtları açıklandı!

Yayınlanan VAR kayıtlarında çok konuşulan Konyaspor-Fenerbahçe maçında iptal edilen gol pozisyonuna yer verilmedi.

Konyaspor'un 90. dakikada bulduğu golü hakem VAR'ı dinleyerek iptal etmiş ancak VAR'a gitmemişti.



TFF sadece VAR'a gidilen hakem anlarını yayınladığı için bu kritik pozisyon yayınlanan kayıtlarda yer almadı.