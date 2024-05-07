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Süper Lig'de 35. haftanın VAR kayıtları açıklandı!

Giriş Tarihi: 07.05.2024 Güncelleme Tarihi: 07.05.2024
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Süper Lig’de 35. haftanın VAR kayıtları açıklandı!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'in 35. haftasında oynanan ve tartışmalı pozisyonların olduğu maçların VAR kayıtlarını yayınladı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'de 34. haftanın VAR kayıtlarını açıkladı.

VAR KAYITLARI AÇIKLANAN MAÇLAR

KAYSERİSPOR-KARAGÜMRÜK

VAR: Atilla kırmızı kart için sahada inceleme öneriyorum

Atilla Karaoğlan: Tamam temas noktasını gördüm

VAR: Ayağı aşağıdaydı ve yukarı kaldırdı

Atilla Karaoğlan: Ekstra bir hareket olduğunu gördüm

ANTALYASPOR-PENDİKSPOR

VAR: Sana potansiyel kırmızı kart için inceleme öneriyorum

Tugay Kaan Numanoğlu: Teması gördüm, diğer açıya gel

Tugay Kaan Numanoğlu: Topla oynama şansı yok kırmızı kart gösteriyorum

VAR: Onaylıyorum

Yayınlanan VAR kayıtlarında çok konuşulan Konyaspor-Fenerbahçe maçında iptal edilen gol pozisyonuna yer verilmedi.

Konyaspor'un 90. dakikada bulduğu golü hakem VAR'ı dinleyerek iptal etmiş ancak VAR'a gitmemişti.

TFF sadece VAR'a gidilen hakem anlarını yayınladığı için bu kritik pozisyon yayınlanan kayıtlarda yer almadı.

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